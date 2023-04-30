Афтандил Исрафилов был светлым человеком, чье сердце было открыто для всех.

Об этом сказал в воскресенье Trend Life прославленный исполнитель на таре, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев на церемонии прощания с известным исполнителем на гармони, народным артистом Азербайджана, кавалером ордена "Шохрат" Афтандилом Исрафиловым, передает Day.Az.

"Есть люди, которых невозможно забыть, один из них мой дорогой друг - Афтандил Исрафилов. Уход из жизни близких друзей оказывает на меня очень сильное действие. Нас связывали 60 лет дружбы, творчества, совместных выступлений на одной сцене. Афтандил Исрафилов своим исполнением, своей, музыкой служил азербайджанскому народу", - сказал Рамиз Гулиев.

Напомним, что Афтандил Исрафилов скончался 29 апреля в возрасте 82 лет.

Отметим, что Афтандил Исрафилов родился 24 января 1941 года в городе Баку. В 1961 году поступил в Политехнический институт (сейчас - Азербайджанский технический университет). Тяга к искусству побудила его оставить учебу в техническом вузе и посвятить свою жизнь музыке. В составе "Азконцерта" Афтандил Исрафилов создал ансамбль, став его художественным руководителем. После гастролей с Зейнаб Ханларовой в Турции в 1970 году Афтандил Исрафилов в составе ее ансамбля выступал в серии концертов в разных странах мира. Афтандил Исрафилов является автором более 100 музыкальных произведений. За заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства в 1998 году Афтандил Исрафилов был удостоен звания "Народный артист Азербайджанской Республики", в 2016 году награжден орденом "Шохрат".