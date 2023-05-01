Актриса Елена Санаева проведет творческую встречу в Баку

5 мая в Русском доме в Баку (РИКЦ) состоится творческая встреча с актрисой театра "Школа современной пьесы", вице-президентом Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества "Фонд Ролана Быкова", народной артисткой России Еленой Санаевой.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре РИКЦ, Елена Санаева - яркая исполнительница характерных ролей. Ролью лисы Алисы в "Приключениях Буратино" актриса навсегда вошла в Золотой фонд советского кино. Она снялась в 43-х фильмах, таких как "Генерал Рахимов", "По Руси", "За облаками - небо" и др.