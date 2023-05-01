Венский камерный оркестр даст концерт в Центре Гейдара Алиева

16 июня на сцене Центра Гейдара Алиева выступит знаменитый Венский камерный оркестр.

Как сообщает в понедельник Day.Az, Венский камерный оркестр, созданный в 1946 году, является одним из лучших музыкальных коллективов мира. Он сотрудничает с известными дирижерами, солистами и певцами.

Венский камерный оркестр представляет свои концерты в основном на своей постоянной творческой площадке, в концертном зале "Vienna Musikverein", поэтому концерт в Баку станет настоящим подарком для любителей музыки.

Солистом концерта, который пройдет в Центре Гейдара Алиева, будет флейтист Ниджат Мамедов, который успешно представляет Азербайджан на концертах и фестивалях в разных странах.

Билеты на концерт Венского камерного оркестра можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в торговых точках.