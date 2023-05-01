Школы Современного Искусства YARAT представляет выставку "Ищу исцеление от страданий"

В Баку проходит третья итоговая выпускная выставка студентов Школы Современного Искусства YARAT под названием "Ищу исцеление от страданий", организованная Пространством Современного Искусства YARAT, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Экспозиция представлена в Проектном Пространстве ARTIM в Ичери шехер.

Школа Современного Искусства YARAT под руководством заслуженного художника Сабины Шихлинской успешно реализовала теоретические и практические образовательные программы для художников в мультидисциплинарных областях, арт-менеджеров, кураторов и искусствоведов по фундаментальным направлениям современного искусства на протяжении года. В итоге 27 студентов освоили различные направления в искусстве и подготовили 3 разных выпускных проекта.

В нынешней экспозиции представлены работы художников Сямы Абдаловой, Айтян Абдуллаевой, Айгюн Бахшиевой, Заура Гахраманова, Джейран Мир-Гасым, Нармин Насибовой, Ленай Сеидализаде. В рамках выставки прошли панельные дискуссии с кураторами.

Материал о первой выставке "Вавилон 2.0" по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3724857.html

Материал о второй выставке "По следам прошлых поколений" по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3732266.html