Стали известны победители Национального конкурса мугама

В Азербайджанской национальной консерватории состоялись церемония награждения и концерт победителей Национального конкурса мугама, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Конкурс был организован Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры при поддержке министерства науки и образования и Азербайджанской национальной консерватории.

Национальный конкурс мугама проводился в номинациях "ханенде" и "инструментальное исполнительство" с 24 по 30 апреля. Председателем жюри был ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими.

В номинации "инструментальное исполнительство" в состав жюри вошли народные артисты Фахреддин Дадашев и Мохлат Муслимов, заслуженные артисты Ширзад Фаталиев и Чинара Гейдарова. Победу в конкурсе одержал Вагиф Тахмазов, второе место - Джахандар Микаилов, третье - Байрамали Алиев и Солтан Надиров.

В номинации "ханенде" в состав жюри вошли народные артисты Сакина Исмаилова, Мансум Ибрагимов и Забит Набизаде, заслуженный артист Газанфар Аббасов. Первого места был удостоен Мирали Сарызаде, второго места - Хаял Гусейнов, третьего - Зюмруд Мамедова и Дашгын Кюрчайлы.

Обладатели первого, второго и третьего мест получили премии в размере 7000, 5000 и 3000 манатов, соответственно. Кроме того, победители Национального конкурса мугама представят нашу страну на VI Международном фестивале мугама "Мир мугама".

Отметим, что в последние годы в Азербайджане была проведена фундаментальная работа в направлении защиты и развития мугама. Вследствие поддержки Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в области развития нашей национальной культуры и искусства мугама, работы, проделанной в этом направлении, в 2008 году азербайджанский мугам был включен в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

Напомним, что с 2009 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева проводятся национальные конкурсы мугама и международные фестивали мугама. Эти проекты нацелены на демонстрацию мугама, являющегося нашим национальным достоянием, в контексте мировой культуры и его сохранение.