Бакинская академия хореографии представила великолепный праздник танцевального искусства

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся отчетно-выпускной концерт Бакинской академии хореографии (Bakı Xoreoqrafiya Akedemiyası, BXA), который стал великолепным праздником танцевального искусства, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Вечер был посвящен Международному дню танца (International Dance Day) - празднику, посвящённому всем стилям танца, который отмечается 29 апреля. Этот день был инициирован в 1982 году Международным советом танца (International Dance Council) ЮНЕСКО.

Этот год для Бакинской академии хореографии, которая была создана на базе Бакинского хореографического училища в 2014 году, знаменателен. Хореографическое образование в Азербайджане имеет 100-летнюю историю. Именно в Баку в 1923 году - впервые на Востоке - была создана балетная студия, а в 1929 году - училище. За эти годы учебное заведение воспитало плеяду именитых и талантливых танцоров и хореографов, которые внесли большой вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, были удостоены высоких государственных званий и престижных международных наград. Главная цель Бакинской академии хореографии, специализирующейся на программах общего, среднего и высшего образования, - это обеспечение развития высококвалифицированных кадров и традиций хореографического искусства в Азербайджане.

Поэтому отчетно-выпускной концерт, который прошел при аншлаге, стал ярким событием не только образовательной сферы, но и мира танцевального искусства. Среди гостей были заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, советник министра культуры Олег Амирбеков, председатель партии "Ени Азербайджан" Насиминского района Азер Сулейманов, заместитель директора театра оперы и балета, заслуженный артист Фарид Ибрагимов, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Этот вечер напоминал небо со звездочками, где своим светом сцену освещали юные таланты. А главными звездами в этот вечер были выпускники средней специальной ступени образования, а также другие воспитанники Бакинской академии хореографии. И это действительно было потрясающе, когда в соло, дуэтах и коллективных выступлениях они срывали искренние овации публики, представляя хореографические номера из мировых и национальных классических произведений, народные танцы и современные композиции. Особо отметим работу хореографов и преподавателей Академии (Н.Мамед-Заде, Ю.Гасымов, С.Гасымова, Л.Гутлянская, Е.Черноусова, Р.Искендерова, З.Фатулла, В.Шахмурадовой, В.Бабаевой, Е.Череватовой), которые наряду с классическими постановками, представляли оригинальные и креативные решения композиций. Кстати, специально для участников вечера были сшиты новые сценические костюмы, что придавало действию особенно яркие краски. В заключении весь творческий коллектив вечера, преподавательско-студенческий состав вышел на сцену и был заслуженно одарен букетами цветов и продолжительными аплодисментами.

Главным режиссером вечера была врио ректора Бакинской академии хореографии, проректор по учебной части, заслуженная артистка Наиля Мамедзаде: "С прошлого года Международный день танца мы решили отмечать отчетно-выпускным концертом, и это станет традицией. В этот вечер мы постарались передать всю гамму танцевального искусства Азербайджана и народов мира. В нашей академии, состоящей из трех ступеней - школа, колледж и вуз (бакалавриат, магистратура и докторантура), обучается около тысячи учащихся. Академия вносит свою лепту в развитие национальной культуры и искусства, готовит новые кадры, бережно хранит и преумножает традиции хореографического искусства Азербайджана. На сегодняшний день мы поставили перед собой задачу поднять национальную классическую школу, возродить традиции, заложенные первой балериной на Востоке, легендарной танцовщицей, хореографом и педагогом Гамар Алмасзаде. Наши педагоги, которые учились у Гамар Алмасзаде, до сих пор преподают у нас, и свой большой опыт посвятят во благо реализации этой задачи. Конечно, многое зависит от подрастающего поколения, их желания овладевать профессией, искренне любить ее, всецело посвятить себя танцевальному искусству, что требует огромного труда. Желаю всем выпускникам удачи и достижения всех высот! А мы будем гордиться их успехами!".

Народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова: "Этот вечер стал настоящим праздником танцевального искусства в представлении наших выпускников, которых ждет большое будущее. Мы счастливы, что наша Академия, являющаяся единственным высшим хореографическим учебным заведением на Кавказе, развивается и отличается своей плодотворной деятельностью. Традиционно мы реализуем ряд значимых проектов, среди которых Международный конкурс танца имени Гамар Алмасзаде, наши воспитанники добиваются успехов на мировой арене, с успехом пропагандируют национальную школу хореографии. Мы всегда стараемся следовать по пути своих наставников, среди которых такие личности как Лейла Векилова, Афаг Меликова, Хумар Зульфугарова, Рафига Ахундова, Тамилла Мамедова, Тамилла Ширалиева и другие, передавая свой опыт и знания подрастающему поколению и молодежи. Поздравляю всех с этим замечательным событием!".

Народная артистка Азербайджана Джамиля Байрамова: "От всего сердца поздравляю своих коллег, молодежь и их родителей, всех, кто посвятил жизнь танцевальному искусству с таким праздником! Желаю всем нашим воспитанникам творческих достижений, чтобы они всегда помнили своих педагогов и в будущем делились своими успехами и опытом уже с последующим поколением. У нас очень тяжелая профессия, и только трудолюбие, любовь, дисциплина и стремление к профессионализму приведут к успехам, воплощению мечты в жизнь".

Народный артист Азербайджана Юсиф Гасымов: "Годами мы делимся с учащимися не только своими знаниями, но и вкладываем в них свою душу. Очень многое зависит от преподавателя в будущих успехах своих воспитанников. Профессия хореографа не так проста, как кажется на первый взгляд. Тот, кто связал свою жизнь с танцами, является творческой личностью, которая требует особого отношения. Любовь к танцу, артистизм, музыкальный слух, хорошее физическое здоровье, доброжелательность, терпение, лидерские качества, уверенность в себе и оптимистичность, способность подобрать ключ к самым разным ученикам - все эти качества очень важны. И когда слагаемые твоей работы воплощаются в успехах воспитанников, то чувствуешь себя самым счастливым человеком на свете!".

Заслуженный работник культуры Азербайджана Ульвия Гасанова: "Как на преподавателях младших классов, на нас лежит большая ответственность в становлении будущих мастеров сцены. Хореография - неотъемлемая часть нашей жизни. Еще в давние времена эта дисциплина не уступала по важности точным наукам. Ведь для того, чтобы ребенок вырос гармонически развитой личностью, ему просто необходимо всестороннее развитие. И в современном мире, особенно в последнее время, хореографическое искусство приобрело особую популярность. И сегодняшний вечер показал результаты нашей деятельности, дал новые ориентиры на будущее. Желаю всем признания их талантов, оваций будущим артистам на сценах страны и мира".

Заслуженный деятель искусств Азербайджана Римма Мамедова, с 1978 по 1996 год была директором Бакинской хореографической школы: "Отрадно видеть какая у нас талантливая молодежь - это самое ценное, когда это видят родители и педагоги, когда воспитывается плеяда, будущее нашего хореографического искусства. Очень хотелось бы пожелать новых успехов и достижения поставленных целей, чтобы каждый осознавал свою роль в этой сфере и стремился во благо процветания хореографического искусства".