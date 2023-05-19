Памяти Ираны Тагизаде – над изголовьем Ангел, рядом театральный столик, прощальные слова на белой мраморной плите, цветы…

Над изголовьем Ангел, рядом театральный столик с портретом, прощальные слова на белой мраморной плите "Спасибо за любовь!!! От супруга и сына...", цветы...

На кладбище "Гурд гапысы" в Баку прошла церемония памяти народной артистки Азербайджана, режиссера Ираны Тагизаде с участием коллектива Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, друзей, близких и родных, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как быстро летит время... Казалось бы, только вчера мы могли наслаждаться ее спектаклями, друзья, близкие и актеры имели счастье общаться с этой удивительной женщиной, которую помимо творческого таланта отличали большие человеческие качества. Но сегодня уже исполнилось 40 дней как ее нет с нами...И это очень печально... Ирана Тагизаде - дочь прославленного режиссера, народного артиста Тофига Тагизаде, супруга известного актера театра и кино, телеведущего, заслуженного артиста Фирдовси Атакишиева. Она была светлым и добрым человеком, но, к сожалению, последние три с половиной года в связи с тяжелой болезнью замкнулась в своем мире, окруженная вниманием и любовью сына и супруга, думая, что вместе смогут преодолеть эти черные дни... Ирана Тагизаде была к тому же сильной личностью, никому не жаловалась и не просила помощи, и в этот период не хотела, чтобы видели ее увядающей, хотела, чтобы ее запомнили такой же жизнерадостной...

Выступившие директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Адалят Гаджиев, главный режиссер театра, народный артист Александр Шаровский, коллеги, народные артисты Людмила Духовная, Сафа Мирзагасанов, Евгения Невмержицкая, Фуад Османов, Мабуд Магеррамов, Аян Миргасымова, заслуженный актер Салман Байрамов, актер Теймур Рагимов и другие рассказали о многогранной творческой деятельности Ираны Тагизаде, поделились воспоминаниями.

Уход Ираны Тагизаде - невосполнимая потеря, она была замечательным режиссером, ее спектакли навсегда останутся в памяти, еще очень много могла сделать в искусстве. Она всегда старалась помочь, поддержать работников театра, если у кого-то из них возникали какие-то проблемы. Она была режиссером и человеком с большой буквы, настоящим профессионалом и другом, навсегда такой останется в нашей памяти.

И прозвучали апплодисменты, у многих на глазах стояли слезы...

Ирана Тагизаде родилась в Баку 7 мая 1957 года. Окончила режиссерский факультет (мастерская Мехти Мамедова и Тофига Кязымова) Азербайджанского государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1984 года работала в Бакинской русдраме. Среди ярких спектаклей - "Мужчина по вызову (Сирена и Виктория)", "Нонсенс", "Трамвай "Желание"", "Мою жену звать Морис", "Братья Карамазовы", "Что угодно (Двенадцатая ночь)", "Ох, уж эта Анна", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву", а также "Судьба артиста" - в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре. Скончалась 9 апреля на 66-ом году жизни после тяжелой продолжительной болезни.