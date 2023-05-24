На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

На музыкальном вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солисты программы - лауреаты республиканских и международных конкурсов Натаван Микаилгызы (канон) и Сура Руфат (скрипка).

В исполнении музыкантов прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов. Завораживающие, нежные звуки канона и скрипки в сопровождении музыкальных инструментов оркестра тронули слушателей до глубины души.

Натаван Микаилгызы и Сура Руфат исполняли произведения с таким вдохновением и артистизмом, что публика не могла оторвать взгляд от сцены. Проникновенная музыка словно окутала весь зал.

Прекрасный вечер классической музыки, несомненно, оставил в сердцах слушателей сильные впечатления и эмоции.

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