Скончался заслуженный артист Азербайджана Эльхан Гасымов

Сегодня на 79 году жизни скончался режиссер и актер, заслуженный артист Азербайджана Эльхан Гасымов, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

Эльхан Гасымов родился 24 апреля 1945 года в Нахчыване. Выпускник актерского факультета Азербайджанского государственного института искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и режиссёрского факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (сейчас - Российский государственный институт сценических искусств).

Более всего запомнился по ролям в фильмах "Где Ахмед?" и "Последний перевал". С 1969 года работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, как актер и режиссер работал в более сорока художественных и документальных картинах, сатирическом киножурнале "Mozalan".

Allah rəhmət eləsin!