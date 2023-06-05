Состоялся концерт учащихся музыкальной школы N21 им. Л. и М.Ростроповичей

Автор: Марьям Юсифова

2 июня в Азербайджанской Государственной Филармонии им. М.Магомаева состоялся концерт учащихся одиннадцатилетней музыкальной школы N21 им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей, приуроченный к столетию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Юным дарованиям была предоставлена возможность выступить с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром им. Уз.Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана маэстро Фуада Ибрагимова. Концертная программа была открыта трогательным скрипичным соло в исполнении Хадиджи Гасымовой, которая в качестве музыкального посвящения памяти Г.Алиева исполнила Сарабанду из Партиты № 2 И.С.Баха.

Затем, в изящном и тонком исполнении прозвучал Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор И.С.Баха в исполнении Кянана Багирова и Кянана Гелендерова (класс педагога Гюльнары Сеидовой). Фарида Таптыгова (педагог - Заслуженный деятель искусств, профессор Назмия Аббасзаде) исполнила Концерт для виолончели с оркестром до минор И.С.Баха, продемонстрировав глубокое понимание стиля произведения.

Хотелось бы также отметить самого юного музыканта, ученика второго класса Сардара Сердерова (педагог - Заслуженный артист Азербайджана Владислав Кузнецов), который виртуозно исполнил концерт для трубы с оркестром Ж.Металлиди. Также в программе прозвучали скрипичный концерт Г.Венявского в замечательном исполнении Кянана Багирова, испанский танец "Сапатеадо" П.Сарасате в ярком исполнении Айсу Мамедли, "Пляска смерти" К.Сен-Санса в темпераментной трактовке Максуда Джафарли и великолепный симфонический мугам "Раст" Ниязи в прекрасном исполнении Рамизы Мамедли (класс педагога Гюльнары Сеидовой).

Великолепную музыкальность и виртуозность продемонстрировал пианист Хаял Асадлы, в исполнении которого прозвучали "Снежинки" из джазовой сюиты А. Цфасмана (педагог - Афаг Рагимова). Также слушателей порадовали своим исполнением юные саксофонисты Хабиб Рахимли, который исполнил "Фантазию" Ж.Демерссмана, и Айлин Гулиева, сыгравшая в дуэте с Хабибом "Танго" Фирудина Аллахверди (педагог - Физули Мамедов). Виртуозно и ярко прозвучали "Цыганские напевы" П.Сарасате в исполнении Хадиджи Гасымовой ( педагог - Саида Мамедова). Финалом концерта стал дуэт Сардара Сердерова и Теймура Рзаева (класс Владислава Кузнецова), который сыграл оптимистичное и яркое произведение Л.Андерсона "Парад трубачей".

Приятно отметить тот факт, что на всем протяжении концертной программы благодарная публика награждала каждого юного исполнителя восторженными аплодисментами. В заключение хотелось бы отметить прекрасный исполнительский уровень, который продемонстрировали на концерте учащиеся музыкальной школы N21 им. Л. и М.Ростроповичей, а также высокий профессионализм педагогического состава во главе с директором Заслуженным педагогом Азербайджана, профессором Мамедом Кулиевым.