В Азербайджане пройдет "Неделя кукольных театров"

В рамках празднования 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 150-летия азербайджанского национального театра Азербайджанский государственный кукольный театр проводит цикл мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с 13 по 17 июня в Азербайджанском государственном кукольном театре будет организована "Неделя кукольных театров".

Целью мероприятия, которое будет реализовано при поддержке Министерства культуры, является дальнейшее расширение творческих связей действующих в стране кукольных театров, проведение обмена опытом, переход на новый этап проведения взаимных визитов и ознакомление столичных любителей театра с творческими возможностями областных театров.

Показы в рамках недели спектаклей пройдут на большой сцене Азербайджанского государственного кукольного театра в формате "Открытые двери". Цель состоит в том, чтобы сделать доступными сценические произведения для всех любителей театра.

Помимо спектаклей, любители театра примут участие в различных форматах дискуссий о современной детской литературе, кукольных театрах и тенденциях их современного развития, а также связях между театром и зрителем.

В течение недели представлений, которая начнется с торжественной церемонии открытия 13 июня, в соответствии с определенным графиком наряду с принимающим театром, также представят различные сценические произведения из своего репертуара Нахчыванский, Гянджинский, Сальянский и Гахский государственный кукольный театры.

Спектакли можно будет посетить 13 июня по пригласительным, а 14-17 июня бесплатно.