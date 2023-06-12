Настоящий самурай - любимый персонаж Октая Мир – Касимова, или Здравствуй, юбилей!
Сегодня видный азербайджанский кинорежиссер, кавалер ордена "Шараф", народный артист, профессор Октай Мир-Касимов отмечает 80-летний юбилей, сообщает Day.Az.
Одна из дочерей, публицист Рена Мир - Касимова Фель на своей странице в Facebook к юбилею Мастера написала трогательное эссе, которое представляем нашим читателям.
"Когда не знаешь, с чего начать.
Когда не знаешь, начинать ли вообще.
Когда искренне сомневаешься, делать ли достоянием общественности самое дорогое и интимное.
Когда молчать тоже невозможно.
Тогда возникает следующий текст.
Однажды мой дорогой дядя Руфат, академик-физик и очень авторитетный член нашей семьи, рассказал мне интересную историю.
Каждый раз, когда он наносил визит из Дубны в Баку, он привозил всякие занимательные рассказы для бесед с младшим поколением и я извлекла немало уроков из этих бесед с любимым дядей.
Тот рассказ запал в душу.
Нильс Бор - великий датский физик, член 20ти академий наук, человек, вместе с женой удостоенный звания "Вторая королевская семья Дании", Нобелевский лауреат и талантливый футболист- Нильс Хенрик Давид Бор принёс человечеству в подарок еще один критерий.
Его коллеги, сослуживцы по кафедре, студенты и просто поклонники придумали в его честь еще одну единицу.
Этот человек настолько соответствовал всем канонам джентельменства, чести и достоинства, был настолько корректен в обращении с людьми, настолько безукоризнен в вопросах воспитания и настолько никогда не уличен во лжи, что уважающие все эти качества люди вывели особую единицу:
Один Бор.
Носителем целого Бора был только он сам.
А остальные обладали всего лишь какими-то долями- половинка Бора, четвертушка Бора, одна восьмая Бора.
Представляете?
Все старались подтянуться и приблизиться к этому титану, но это было невозможно.
Бор - только Бор.
Второй экземпляр был утопией.
Так и я по жизни.
Дотягиваюсь, ползу, стараюсь , молюсь и тренирую свою суть.
Но все тщетно.
Я никогда не доползу до единицы, которая для меня выведена как эталон идеала- один Октай.
Мой отец.
Завтра ему стукнет 80 лет.
Поздравлений много.
Уже было и еще будет.
Но мой текст скорее всего не поздравление, а эгоистические строки, выведенные в целях понимания меня самой сквозь призму той недосягаемой для меня величины, которая зовется Папа.
1.
Папа и я.
Это чай с молоком в постель по воскресеньям.
Сказки, которые сочиняются на ходу, раньше они не существовали.
И они всегда предназначены мне в силу каких-то козней совершенных накануне.
Сказки имеют такую мощь, что вторую подобную шалость я не натворю.
Придумаю новую и опять буду ждать назидания в великолепной поэтической форме про глупую девочку, которая не подумав расстроила своего папочку.
Папа и я - это очередная жалоба из школы на ленивую троечницу, которая "не может тычинку от пестика отличить".
Реакция папы: "Наилечка, я знаю кто моя дочь и предлагаю не расстраиваться"
Но вместо наказания завлекательные вечера, когда рандомально открывается энциклопедия Брокгауз и Ефрон и оттуда добываются статьи про мироздание, планеты, путешествия Колумба, истории аборигенов всех земель и долгие беседы.
Ровно до того, как стукнет 22.00 и тогда неумолимый взгляд папы отправляет на кухню дитя с кислой физиономией и это дитя обязано проглотить стаканчик домашнего мацони и идти в ванную для умывания перед сном.
Спорить бесполезно.
Папа, это когда много много детей бегают по двору и самозабвенно играют в круговую лапту или в прятки, а папа появляется в окне и делает тихое "Пс Пс".
Никогда не кричит на весь двор, но всегда добивается немедленного послушания.
Время вышло и дочь без страха или ужаса, но в соответствии с великим уважением к зову отца , несется домой.
Папа- это когда многие девочки испытывают трудности с выходом из дома в подростковом возрасте в поход с подружками или на "собирон"
(Бакинский жаргон)
Но я и моя сестра те самые, которые просят разрешения и получают его всегда.
Папа утверждает, что дочери Октая никогда не захотят вести себя недостойно.
Они так ни разу и не захотели. Ведь перед лицом маячил доверчивый образ умного отца.
Папа- это когда родился первый и долгожданный для него мальчик в семье, внук, а он стоит на дороге , по которой везут этого внука из родильного дома и в позе воина держит над головой старинную саблю.
И все водители из проезжающих машин смотрят странным взглядом на странного человека и гадают, какого черта он размахивает холодным оружием на улицах Советского Союза.
Папа- это ответственность за меня до сегодняшнего дня.
Потому что он мужчина , а я - женщина его семьи.
2.
Папа и сестра.
Так случилось.
У них почти одна профессия.
Он - кинорежиссер.
Она - актриса.
Ей труднее всех других актрис в его биографии.
С нее самый строгий спрос.
С ней самые жесткие меры.
Ей нужно стараться в 100 раз сильнее , чем остальным.
Она должна быть безукоризненна.
Это очень трудно.
Именно потому, что самым жутким наказанием для нас в доме всегда было разочарование отца.
Сестра справляется.
И я всегда восхищаюсь ею.
Потому что она обладает его трудоспособностью, его волей , его методичностью.
3. Папа и мама.
Это единый организм на сегодняшний день.
Не могу их делить.
Папамама- так наверное правильно.
Могу сказать, что именно так выглядит любовь в моих глазах.
Мои родители.
Прожита жизнь со всеми вытекающими сложностями.
Они разные, они оба спорщики.
Он громогласный, она - в стиле забастовок.
Забастовка заключается в обете молчания.
И тогда папа перестаёт дышать.
Они должны общаться.
И мама знает.
И тогда она говорит.
И тогда папа снова папа.
4.
Папа и внуки.
И правнучки.
Здесь прокол.
Первый прокол.
Единственный прокол.
Прочь объективность.
Это единственная область, когда он не совсем справедлив.
Потому что не может быть, что его внуки идеальны во всем.
А он считает, что идеальны.
О правнучках не говорю вообще...
5.
Папа и мир.
Никто и никогда не может сказать, что Октай Мир - Касимов уронил на землю свои честь и достоинство.
Могут сказать, что был резок.
Могут сказать, что говорил все, что думал.
Могут сказать, что был неудобен.
Но никто и никогда не сможет доказать , что Октай Мир-Касимов когда либо сходил с пути самурая.
А настоящий самурай - это любимый персонаж Октая Мир-Касимова.
Октай Мир-Касимов родился 12 июня 1943 года в семье основателя современного медицинского образования и науки в Азербайджане, первого учёного-хирурга азербайджанца, первого президента Академии наук Азербайджана, академика Мир Асадуллы Мир - Касимова. Любовь к кинематографу привела его на режиссерский факультет ВГИКа (1963-1968), по окончании которого вернулся в Баку. Как режиссер дебютировал еще в середине 60-х годов с фильмом "Дороги", который был сразу же удостоен гран-при Всесоюзного фестиваля студенческих фильмов. На протяжении творческой жизни стал автором около семидесяти документальных и художественных фильмов, его работы были удостоены международных призов. Снимал фильмы на разные темы, большинство из них были о современниках. Среди картин можно отметить, такие фильмы "Хочу понять", "1001 гастроль", "Серебристый фургон", "Джин в микрорайоне", "Чертик под лобовым стеклом", "Колдун", "Не умирай - не отомстив", "Это звуки истины", "Добрый день, мой Ангел", "Письма из прошлого", и другие. Более того, как актер снимался в фильмах "Национальная бомба", "Колдун", "Шкатулка из крепости", "Если мы вместе" и т.д. Также снимал фильмы про выдающихся личностей Гара Гараева, Рашида Бейбутова, Джафара Джаббарлы, Наримана Нариманова и т.д. В 1992-2001 годах был генеральным директором ПО "Азеркиновидео". Его братья также стали известными личностями - народный художник, скульптор Мир Алескер Мир-Касимов и член-корреспондент НАНА, доктор физико-математических наук Руфат Мир-Касимов. Одна из дочерей - народная артистка Аян Мир-Касимова.
От имени АМИ Trend поздравляем Октая Мир-Касимова с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!
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