Новая часть фантастического боевика "Трансформеры" уже в Баку

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Amburan под открытым небом состоялось торжественное открытие летнего сезона, сообщили Day.Az в CinemaPlus. Кинотеатр расположен в посёлке Бильгя на первом этаже торгового центра Amburan Mall.

Главной особенностью мероприятия стал показ новой части фантастического боевика "Трансформеры", который состоялся ещё до официальной премьеры.

Лазерное шоу диджея, огненное и световое представления придали мероприятию особую атмосферу. В центре внимания на вечере были огромные Трансформеры и модели машин, которые были задействованы в сюжете данного фильма.

Мероприятие посетили известная азербайджанская актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка Гамида Омарова, директор Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженный артист Эльман Рафиев, президент азербайджанской Федерации бразильского джиу-джитсу Агиль Аджалов, победитель конкурса песни "Евровидение-2011", популярный певец Эльдар Гасымов, актёр Насими Мирзоев, а также другие деятели культуры и искусства, представители СМИ, медиаперсоны, руководители и представители различных организаций.

Вечер завершился показом американского научно-фантастического боевика Стивена Кейпла-младшего - "Трансформеры: Восхождение Звероботов".

В главных ролях - Доминик Фишбэк, Энтони Рамос, Пит Дэвидсон, Колман Доминго, Питер Динклэйдж, Кристо Фернандес, Рон Перлман, Джон Ди Маджио и Питер Каллен.

"Трансформеры: Восхождение Звероботов" - седьмой фильм киновселенной трансформеров, а также сиквел "Бамблби" Трэвиса Найта.

Как отмечают создатели фильма в своих интервью, сюжет картины концентрируется на персонаже Оптимуса Прайма, а действие франшизы перенесется в Нью-Йорк начала 90-х годов. Главные герои - два археолога, которые случайно вступят в конфликт с древней цивилизацией, породившей максималов, предаконов и террорконов.

Отметим, что фильм демонстрируется на трех языках - турецком, русском и английском. Также фильм "Трансформеры: Восхождение Звероботов" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.