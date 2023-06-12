Сюита из балета "Жар-птица" в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Орхана Гашимова, сообщает Day.Az.

Перед началом программы музыковед Сара Тимурова проинформировала гостей вечера о жизненном пути и творческой деятельности композиторов, чьи произведения прозвучат на концерте.

Музыковед провела сравнительный анализ их творчества и поделилась с аудиторией интересными фактами об истории создания произведений.

Далее слово было передано музыке, солистом программы выступил лауреат республиканских и международных конкурсов, пианист Атабала Манафзаде.

Вниманию слушателей были представлены Сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского (1919 год) и Концерт для фортепиано с оркестром Аяза Гамбарли (2007 год).

Публика с огромным интересом приняла концертную программу. Произведения были встречены бурными аплодисментами.

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