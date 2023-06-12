В ТЮЗе состоится премьера спектакля "Спустя 35 лет"

На малой сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в 19.00 состоится премьера спектакля "Спустя 35 лет", поставленного по пьесе шведоязычного финского драматурга, театрального и кинорежиссёра, писателя Бенгта Альфорса "Иллюзионисты", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен ArtStudiya, который действует при ТЮЗе. Режиссер-постановщик - Мушфиг Алиев, художник-постановщик - Дмитрий Афанасьев, музыкальное оформление - Заур Рашидов. В ролях - заслуженный артист Эльнур Бахрамхан, Керем Хадызаде и Зюмруд Гулиева.

Комедия в одном действии: к старому артисту, готовящемуся умирать, приходит молодая девушка, написавшая пьесу. Сначала он думает, что это смерть. Ибо женщина стоит над его постелью с косой. Потом он думает, что это доктор, ибо аккурат в это утро ждал врача. И, наконец, он понимает, что это просто женщина. И тогда в этом человеке засыпает старик и просыпается мужчина. Он приосанивается, надевает красный шелковый халат, она, наоборот, снимает плащ. Мужчина и женщина начинают кокетничать. Он хочет ей понравиться, она хочет, чтобы он сыграл в ее пьесе. И в этот момент появляется доктор, и начинает надоедать этим очаровательным фантазерам своим скучным прагматизмом.

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