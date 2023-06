В США пройдет персональная выставка художницы из Саатлы

В арт-центре Oregon Contemporary в городе Портленд (США) 23 июня откроется персональная выставка заслуженного работника культуры Азербайджана и художницы Сурайи Муганлы под названием "The Unfading Light of Primordiality" ("Немеркнущий свет первозданности"), передает Day.Az.

Кураторами выставки выступают сооснователи Ta(r)dino 6 Art Platform Асли Самедова и Азад Асифович.

Как сообщила А.Самедова, идея сделать первую персональную выставку художницы за рубежом пришла к ней осенью прошлого года, когда куратор находилась в США в рамках резиденции CEC ArtsLink International Fellowships.

"Я посетила множество институций, занимающихся современным искусством в Портленде, Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Нью-Йорке, и имела возможность представить творчество соотечественников американским коллегам.

Основная часть моего пребывания в США прошла в Портленде, где я проходила стажировку в Институте Современного Искусства (PICA). Кроме того, в октябре 2022 года американские коллеги из арт-центра "Oregon Contemporary" организовали мою лекцию и показ экспериментального документального фильма "The Success Story of Remaining Invisible: Two Truths and One Lie" с участием трех поколений азербайджанских художниц. Фильм построен на основе известной тимбилдинговой игры. Он не дает немедленных ответов и стирает грань между реальными и выдуманными историями. Сурая Муганлы являлась одной из героинь этого фильма", - рассказала куратор.

Асли Самедова отметила, что уникальная история жизни, открытость и искренность художницы сразу же привлекли внимание локальной аудитории. То же самое случилось и в Дрездене в сентябре 2022 года, когда этот фильм показывали немецкой публике в рамках другого международного проекта Ta(r)dino 6 совместной выставки азербайджанских и немецкий художниц "Məclisi-Üns" (по названию знаменитого литературного салона Хуршидбану Натаван, созданного 150 лет назад).

История Сурайи Муганлы действительно никого не может оставить равнодушным. Ведь она - художница, родившаяся и живущая в Саатлинском районе Азербайджана, которая основала и управляет Саатлинским историко-краеведческим музеем, создает интроспективные графические работы с психоделическим аспектом. В работах Сурайи присутствуют отсылки к мифологии Южного Кавказа и визуальные цитирования вдохновленные языческими верованиями стран Азии и Южной Америки.

"Oregon Contemporary" - это выставочное пространство, посвященное искусству, сообществу и экспоненциальным возможностям современного искусства, расположенное в Портленде, штат Орегон. Зарегистрированная как некоммерческая организация с 2005 года "Oregon Contemporary" курирует художественные программы и проводит Портлендскую биеннале.

"На самом деле у таких площадок все мероприятия запланированы на годы вперед, но, к счастью, у них оказалось небольшое "окно" в июне. И когда представители поделились со мной этой замечательной новостью, я точно знала чью сольную выставку хочу организовать", - рассказала А.Самедова.

У Ta(r)dino 6 есть в планах открыть персональную ретроспективную выставку Сурайи Муганлы в своем пространстве в Ичеришехер в 2024 году.

"Сейчас мы активно ищем финансирование и надеемся, что интерес иностранной аудитории к художественной практике Сурайи Муганлы и такое значимое событие как первая персональная выставка за границей привлекут внимание к нашему проекту и в Азербайджане", - заключила куратор.

Отметим, что запущенная 1 февраля 2019 года арт-платформа Ta(r)dino 6 - это бакинская инициатива с международным охватом. В 2021 году платформа получила статус НПО. За четыре года своего существования, платформа успешно провела мероприятия в Италии, Турции, Франции, Германии, Грузии, Украине и США. Основной фокус независимой платформы - поддержка художников не только из Азербайджана, но и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Так, в 2022 году благодаря усилиям Ta(r)dino 6 в партнерстве с "IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives" было профинансировано семь культурных инициатив в Украине. Кроме того, партнерами была организована выставка фотографа Александра Чекменева "Citizens of Kyiv" в Арле в рамках фотофестиваля Arles Contemporaines.

Автор фото - Дмитрий Костюков