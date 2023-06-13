Ольга Домнина представила в Италии произведения азербайджанских композиторов

В итальянском городе Казерта состоялся концерт известной российской пианистки, лауреата многих международных конкурсов Ольги Домниной, на котором в том числе прозвучали азербайджанские произведения. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила сама пианистка.

Сольный концерт пропагандиста азербайджанской музыки Ольги Домниной на фортепианном фестивале (Pianofestival) в итальянском городе Казерта в Museo Campano Capua прошел с огромным успехом.

В программе прозвучало прославленное произведение классика азербайджанской музыки Гара Гараева "Семь красавиц" в фортепианной транскрипции композитора Владимира Генина, а на бис была исполнена пьеса Фараджа Гараева "Вы все ещё живы, господин министр?".

По словам Ольги Домниной, если музыкант играет на бис это произведение, у него в запасе обязательно должен быть ещё один бис, так как после такого блестящего опуса публика ни за какие коврижки не отпускает артиста со сцены!

Наряду с азербайджанскими шедеврами, на концерте также прозвучали сочинения Александр Скрябина, Сергея Рахманинова, Гия Канчели и Георгия Свиридова.

Артистический директор фестиваля, маэстро Антонино Кашио подчеркнул, что был поражён мастерством и талантом азербайджанских композиторов.

В свете плодотворно развивающихся деловых и культурных связей Азербайджана и Италии концерт Домниной стал немаловажной вехой.

Как отметила Ольга Домнина, уже в этом году она представит международной публике свою новую программу "Палитры", посвящённую современной музыке Азербайджана. В неё войдут произведения Эльмира Мирзоева, Аяза Гамбарли, Фараджа Гараева, Рахили Гасановой и Гара Гараева.

Эту программу можно будет услышать на концерте в зале Homerton College в Кембридже (Великобритания), на Сицилии (Италия) в Teatro Massimo и на фестивале "Wall of Sound".

В следующем году программу услышат римские меломаны в Accademia Filarmonica Romana (Италия), поклонники современной музыки в Оксфорде (Великобритания), в концертном зале Jacqueline du Pre в Великобритании.

Творческие задачи Домниной весьма амбициозны - в одном концерте рассказать о ключевых культурных пластах Азербайджана.

Ольга Домнина - лауреат многих международных конкурсов, известная пианистка, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных и Лондонской Королевской академии музыки. Наряду с сольными концертами, она выступает с камерными и симфоническими оркестрами на мировых сценах. Значимую роль в деятельности Домниной играет творчество азербайджанских композиторов. Интерес пианистки к нашему музыкальному искусству настолько велик, что ее называют пропагандистом азербайджанской музыки. Более 10 лет пианистка живет на Сицилии (Италия).