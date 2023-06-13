Азербайджанские дети, живущие в Швейцарии, на Dance Extravadanza

Танцевальный коллектив İRS, участниками которого являются азербайджанские дети, проживающие в Швейцарии, принял участие в международном фестивале Dance Extravadanza-2023 в Женеве, организованном Ассоциацией культуры AKHTAR, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Коллектив представил композиции "Naz eləmə", "Tərəkəmə", "Turacı" и "Bayram süitası". Руководитель İRS - наша соотечественница Мария Хан-Хойская Мартиньоли.

34-летняя Мария Хан-Хойская Мартиньоли родом из Гянджи. С 11 лет выступала в детском танцевальном ансамбле "Гёярчин". Ее отец Азад Хан-Хойский является правнуком старшего брата Фатали хана Хойского (первый председатель Совета министров Азербайджанской Демократической Республики, один из основателей АДР) - Джахангира. После окончания школы, по линии образовательной программы по обмену студентами, оказалась в США, где прожила год. Затем по линии программы министерства образования и науки России для граждан Азербайджана четыре года училась на факультете межкультурной коммуникации в Волгоградском государственном университете. После окончания вуза переехала в Швейцарию, где вышла замуж и живет более десяти лет. Принимает активное участие в пропаганде нашей культуры, занимается с детской танцевальной группой İRS, участница проектов Госкомитета по работе с диаспорой и инициатив Координационного совета азербайджанцев Швейцарии. Работает медицинским секретарем в самой крупной больнице кантона Женева. Материал о ней вошел в книгу "126 сердцебиений для интернациональной Швейцарии", подготовленной при авторстве писателя Захи Хаддада и изданной в Женеве на французском и английском языках в январе 2021 года.