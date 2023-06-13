Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы"

В Великобритании стартовал проект "Продвижение азербайджанской культуры и проведение Дней национального танца в городе Кембридж", организованный ассоциацией "Азербайджанские танцы - Кембридж, Великобритания" (Azerbaijani Dance - Cambridge UK) при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ADDF), сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Первое занятие прошло в пригороде Кембриджа Трампингтоне, где был установлен специальный павильон. На открытии руководитель проекта Ульвия Пепинова, правнучка видного представителя азербайджанской национальной печати, публициста, просветителя и общественно-политического деятеля Омара Фаига Неманзаде (1872-1937), рассказала о проекте, направленном на популяризацию азербайджанской культуры и национальных танцев, который будет проведен в формате мастер-классов и творческих встреч до конца этого года.

Хореограф Сакина Мухтарлы продемонстрировала в музыкальном сопровождении своего супруга Бабека Атеша танец "Карабах яллысы", к которому присоединились британцы.

Яллы - азербайджанский массовый хороводный народный танец, исполняется на открытом воздухе. В 2018 году был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Далее Сакина Мухтарлы представила танец "Терекеме", который также вызвал восхищение гостей.

В завершение участники мастер-класса были приглашены к традиционному азербайджанскому чайному столу. Гостям были также представлены книги, брошюры, сувениры и другие образцы, отражающие нашу историю, культуру и традиции.