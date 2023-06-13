В Баку открылась Неделя кукольных театров, организованная Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига с 13 по 17 июня, сообщает Day.Az. Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра, пройдет при поддержке министерства культуры Азербайджана.

"Главная цель Недели кукольных театров - расширение творческих связей действующих в стране кукольных театров, обмен опытом, представление жителям столицы творческих возможностей региональных театров, расширение зрительской аудитории и т.д. Проект предоставляет возможности его участникам и гостям развивать творческие связи и театральную интеграцию, обмениваться художественным опытом. Наша задача - поддержка и продвижение одного из самых жанровых и зрелищных по форме видов искусств - театра кукол, дальнейшая популяризация этого вида искусства, в том числе направленного на воспитание подрастающего поколения", - отметил директор театра кукол, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде.

Неделя кукольных театров пройдет на сцене Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига в Баку по принципу "открытых дверей", и помимо коллектива театра, свои спектакли представят Нахчыванский, Гянджинский, Сальянский и Гахский государственные кукольные театры.

Почетными гостями на этом театральном празднике станут известные представители культуры и искусства страны, театроведы, искусствоведы, драматурги, авторы детской литературы. Помимо просмотра постановок, у любителей театра будет возможность принять участие в дискуссиях о современной детской литературе, кукольных театрах и тенденциях в этой сфере.