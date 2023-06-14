Незабываемое "Музыкальное путешествие" в Международном центре мугама

В Международном центре мугама состоялся концерт "Музыкальное путешествие".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пианистка и композитор Ульвия Кязимова, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зариф Керимова, флейтистка Наргиз Алиева и скрипачка Рената Абубекирова выступили на вечере классической музыки соло, а также в дуэтах и трио. Были исполнены произведения Иоганна Себастьяна Баха, Доменико Скарлатти, а также сочинения современных азербайджанских композиторов Фазиля Сая и Джейхуна Аллахвердиева. В программу концерта вошли и произведения Зариф Керимовой и Ульвии Кязимовой.

Концертная программа была принята тепло и с большим интересом: музыкальное путешествие по произведениям композиторов разных стран и эпох подарило слушателям хорошее настроение.