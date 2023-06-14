В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация книги "Коллекция оружия Мир Мохсуна Навваба и производство оружия в Шуше"

В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась презентация книги "Mir Möhsün Nəvvabın silah kolleksiyası və Şuşada silah istehsalı" ("Коллекция оружия Мир Мохсуна Навваба и производство оружия в Шуше"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Хотя о деятельности одного из видных представителей карабахской литературной среды - талантливого поэта, художника, музыковеда, философа, педагога Мир Мохсуна Навваба (1833-1918 годы) как художника и теоретика музыки был опубликован ряд книг, однако не было изданий, отражающих его деятельность в целом.

В книге, изданной по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, представлена ​​информация о биографии, жизни и творчестве Мир Мохсуна Навваба Карабаги, освещается его просветительская деятельность.

Вначале мероприятия были продемонстрированы видеоматериалы, отражающие визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в город Шуша, посещение в ходе визита могилы Мир Мохсуна Навваба Карабаги, которая реставрируется Фондом Гейдара Алиева, посещении выставки, посвященной Наввабу.

В своем выступлении на мероприятии автор издания Сабухи Ахмедов проинформировал присутствующих о материалах книги.

Ахмедов отметил, что книга посвящена ранее неизвестному наследию Мир Мохсуна Навваба Карабаги - собранной им коллекции азербайджанского оружия. При подготовке издания были использованы архивные и музейные материалы. В книге, подготовленной на азербайджанском и английском языках, представлено более 100 фотографий, рисунков, схем и карт, большинство из которых публикуются впервые.

"Мир Мохсун Навваб Карабаги родился в городе Шуша, жил и творил там, и это нашло отражение в структуре издания. В издании представлена подробная информация о личной коллекции оружия Навваба, ее формировании, истории. Наряду с тем, когда мы исследовали, изучали коллекцию Мир Мохсуна Навваба Карабаги, мы столкнулись с интересным вопросом - "Кто такой Мир Мохсун Навваб Карабаги?". В книги представлены интересные факты, связанные с личностью Мир Мохсуна Навваба Карабаги", - отметил Сабухи Ахмедов.

Генеральный директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, рассказала о материалах, относящихся к деятельности Навваба, которые бережно хранятся в Музее истории, в том числе экспонатах, связанных с тематикой презентуемой книги.

Было подчеркнуто, что Мир Мохсун Навваб Карабаги собирал коллекцию азербайджанского оружия, относящегося к средним векам, и некоторые образцы из его коллекции сейчас хранятся в Национальном музее истории Азербайджана.

"Мы присутствуем на презентации крайне интересного издания. Знакомясь с деятельностью Мир Мохсуна Навваба Карабаги поражаешься, сколько всего он сделал для азербайджанского народа. В 1940 году экспонаты, связанные с Мир Мохсуном Наввабом Карабаги передал в наш Музей его сын. Эта коллекция демонстрирует историю, искусство и технику оружейного дела. По моему мнению, относится к ней только как к оружию, может, не совсем правильно, потому что они украшены красивыми узорами, которые выполнены с большим мастерством. И то, что это оружие было произведено в Азербайджане для нашей истории важный факт", - сказала Велиханлы.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель-публицист Ильгар Фахми в своем выступлении, рассказал о роли Мир Мохсуна Навваба Карабаги в литературе, отметив его вклад в эту сферу.

"Посредством издания наряду с творчеством и жизнью Мир Мохсуна Навваба Карабаги, мы также знакомимся с культурной жизнью города Шуша и Карабаха. Важно, что книга издана как на азербайджанском, так и на английском языках", - добавил Ильгар Фахми.

Говоря о деятельности Мир Мохсуна Навваба Карабаги, Ильгар Фахми отметил, что азербайджанский народ в первую очередь знает его как поэта, ведь стихи передаются из уст в уста.

На мероприятии была представлена художественная программа, которая была подготовлена в соответствии с творческой аурой, которая окружала Мир Мохсуна Навваба Карабаги. Благодаря прозвучавшей музыки и стихам была создана атмосфера времени, когда жил и творил Мир Мохсун Навваб Карабаги.

Вниманию гостей мероприятия было представлено выступление Ансамбля старинных музыкальных инструментов, художественным руководителем которого является народный артист Мунис Шарифов. Солистами выступили - народный артист Тейюб Асланов и заслуженная артистка Нурия Гусейнова.

Танцевальный ансамбль "Mirvari" (художественный руководитель - заслуженная артистка Наиля Мамедзаде) продемонстрировал завораживающий танец с кинжалами.

На вечере прозвучали газели и мугамы на основе стихов Мир Мохсуна Навваба Карабаги.

Интересным моментом презентации стало вовлечение зрительской аудитории в мероприятие. А именного, когда заслуженный артист, актер Эльнар Гараев зачитывал поэтическое произведение Мир Мохсуна Навваба Карабаги, и в какой-то момент останавливался, строки продолжали присутствующие в зале зрители.

В фойе Центра Гейдара Алиева гости смогли ознакомиться со стендами с художественными произведениями, созданными Мир Мохсуном Наввабом Карабаги.

Отметим, что в этом году исполняется 190 лет со дня рождения Мир Мохсуна Навваба Карабаги (1833-1918).

В мае текущего года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше мечети Юхары Говхар Ага после работ по капитальной реконструкции и реставрации. Орнаменты минаретов мечети и настенные росписи помещений выполнены поэтом, художником и каллиграфом Мир Мохсуном Наввабом Карабаги, жившим и творившим в городе Шуша. В здании медресе на территории мечети была представлена выставка "Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği - XIX əsrin ensiklopedik alimi" (Мир Мохсун Навваб Карабаги - ученый-энциклопедист XIX века). В тоже время Фонд Гейдара Алиева восстановил надгробный памятник Мир Мохсуна Навваба Карабаги.

Неслучайно, что очередной проект Фонда Гейдара Алиева, реализующему важную работу в направлении сохранения и пропаганды нашей истории, увековечения памяти выдающихся личностей Азербайджана, был посвящен Мир Мохсуну Наввабу Карабаги.