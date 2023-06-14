Мир прекрасной музыки, чистого звучания и талантливого исполнения

– концерт в рамках проекта "Yeni adlar" в Баку - ФОТО

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

Концерт организован министерством культуры Азербайджана в рамках проекта "Yeni adlar" (Новые имена). В программе выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Солисты программы - лауреаты республиканских и международных конкурсов Зеррин Алиева (скрипка) и Нармина Исмаилова (фортепиано).

Вниманию слушателей были представлены Концерт для фортепиано с оркестром №2 (c-moll, op.18) Сергея Рахманинова и Концерт для скрипки с оркестром (d-moll, op.47) Яна Сибелиуса.

Оркестр и солисты великолепно отыграли концертную программу. Слушатели перенеслись в мир прекрасной классической музыки, чистого звучания и талантливого исполнения.

Отметим, что проект "Yeni adlar" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию новых талантов в этой области, воспитанию ярких исполнителей. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для развития молодых талантов в сфере искусства.

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