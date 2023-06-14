Чудеса природы Азербайджана и Венгрии

В Баку состоялась церемония открытия выставки "Чудеса природы" ("Wonders of Nature"), на которой представлены работы венгерских фотографов, а также фотографии национальных парков Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка организована совместно с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Выступая на церемонии открытия, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма подробно рассказал о целях и идее выставки "Чудеса природы". Процитировав слова британского телеведущего и натуралиста Дэвида Аттенборо, "никто не будет защищать то, что ему безразлично", посол отметил, что наш вклад в экологию и окружающую среду начинается прежде всего с нас самих и с нашего мышления.

И действительно, эти слова британского ученого стали своеобразным мотто выставки: яркие работы венгерских фотографов и кадры из национальных парков Азербайджана заставляли любого задуматься о нашем единственном пристанище в этой необъятной галактике, планете Земля, о ее красотах и о ее защите. В самом деле, лишь начав по-настоящему проявлять должное внимание к природе, мы сможем внести вклад в ее охрану. Для этой цели и служили фотографии, представленные на выставке - показать все то прекрасное, что нас окружает и заставить нас заботиться об окружающей среде.

Далее на церемонии открытия выступил министр природных ресурсов и экологии Азербайджана Мухтар Бабаев. Он пригласил гостей посетить национальные парки Азербайджана и воочию увидеть все те красоты, которые запечатлены на снимках.

Среди представленных работ были и те, что удостоились всевозможных наград в мире фотографии. Каждая из работ была по-своему необычна и точно так же иллюстрировала необычности природы Земли: здесь неординарный ракурс и игра тени и света, тут целые поля, закутанные в паутине, а там показан целый жизненный цикл. Самые настоящие чудеса природы, о которых мы не успеваем задуматься в нашей посведневной рутинной городской жизни. Данное мероприятие дает возможность хотя бы на время окунуться в тишину и спокойствие природы и стать ее частью через объектив фотоаппарата.

Выставка проходит в зале Ротунда отеля Ландмарк и продлится до 30 июня. Вход для всех желающих свободный.