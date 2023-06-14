Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции

В старинном здании Венеции 13 века Scuola Grande di San Teodoro прошла церемония вручения премии Pegasus за вклад в развитие изобразительного искусства. Среди награжденных известная художница, наша соотечественница Маргарита Керимова-Соколова, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Произведение художницы "Звездочет" также вошло в каталог "Знаменитые художники современного искусства".

Scuola Grande di San Teodoro, которая состоит из церкви и концертного зала, было построено на месте резиденции старейшего братства Венеции 8 века. Здание названо в честь первого святого покровителя Венеции - византийского воина Теодора. Премию вручал персонаж в образе Казановы, и гостям было представлено дефиле средневековых платьев, созданных художником-дизайнером Ларго Родригесом.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку, выпускница художественно-графического факультете Кубанского университета и Академии художеств имени Репина. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников, академик Всемирной художественной академии "Новая эра", лауреат международных проектов. С 1965 года принимала участие в выставках в городах СССР, в Алжире, Германии, США, Франции, на Кубе, в Австрии, Польше, Болгарии, Румынии, Эстонии и т.д. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года проживает в Кёльне (Германия). Выставки ее работ с большим успехом проходили во многих странах мира, картины находятся в известных музеях мира и частных коллекциях. Обладательница престижных международных премий Донателло, Караваджо, Леонардо да Винчи и т.д.

Отметим, что прадедом Маргариты Керимовой-Соколовой был известный русский художник, живописец-жанрист и портретист, академик Императорской Академии художеств Иван Соколов.