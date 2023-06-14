Танцы, лето, жара… Всемирный день ветра в Азербайджане

В Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде Сураханского района состоялся чемпионат страны по танцам, организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщает Day.Az.

Баку называют городом ветров, который находится на пересечении двух мощных потоков воздуха - теплого Гилавара, дующего с юга, и холодного Хазри, который дует с севера. Кстати, 15 июня отмечается Всемирный день ветра (Global Wind Day), учрежденный по инициативе European Wind Energy Association и Global Wind Energy Council. А еще Азербайджан издревле называют "Страной огней". Причиной тому - месторождения нефти и газа, залегающие близко к поверхности. Более того, древнее название Азербайджана - Атропатена означает "место хранения священного огня". Вероятно, это было связано с неугасимым пламенем в горах Азербайджана на протяжении всей истории. В качестве современного примера можно привести гору Янардаг - природное чудо, вечно горящий огонь. И не случайно, раньше на нашей земле исповедовали зороастризм и древний Храм Огнепоклонников (Атешгях), расположенный недалеко от Баку, был местом паломничества огнепоклонников. Более того, один из символов Азербайджана - красное пламя, которое распложено посреди государственного герба.

Можно привести еще множество примеров, но своеобразно, что сила огня и ветра олицетворены в танцевальном искусстве.

"В соревновании, вызвавшее большой интерес среди молодежи, конкурсанты из различных регионов Азербайджана таких как Губа, Хачмаз, Огуз и других районов, приняли участие в различных номинациях и вернулись домой победителями. Поздравляю всех победителей и участников с праздником танцевального искусства, которое будет еще больше стимулировать к восхождениям на новые вершины", - отметил председатель АТА Азиз Азизов.

В чемпионате приняли участие лица следующих возрастных категорий: младенцы (до 6 лет), дети (до 7-10 лет), подростки (11-15 лет), взрослые (16-25 лет), профессионалы (старше 25 лет). Виды танцев: этнический фольклор, фольклорная стилизация, фольклорное шоу, танцы народов мира, классический танец, танцевальное шоу, хип-хоп и брейк-данс, национальный танец, классический индийский танец, современный индийский танец (болливуд).

Номинации для каждой танцевальной категории: соло, дуэт, небольшая группа (3-7 человек), группа (8-12 человек), ансамбль (13-20 человек), большой ансамбль (21-50 человек)

Состав жюри: заслуженный деятель культуры Римма Мамедова, заслуженные артисты Таир Эйнуллаев, Ульвия Гасанова, Фархад Алиев, Фарид Ибрагимов. Выступления оценивались жюри по технике, композиции, имиджу и критериям шоу.

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