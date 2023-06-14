Стартует Baku Piano Festival

С 15 по 29 июня в столице Азербайджана пройдет второй международный фестиваль - Baku Piano Festival, сообщает Day.Az.

В связи с предстоящим мероприятием, которое обещает стать самым ярким событием текущего лета, в Landmark Baku прошла пресс-конференция.

По словам основателя и директора фестиваля - заслуженного артиста Азербайджана Шаина Новрасли, предстоящий, второй по счету, фестиваль запомнится интересными концертными программами.

"Выражаю признательность всем партнерам и спонсорам, при поддержке которых пройдет наше мероприятие. На открытии фестиваля прозвучит произведение Джорджа Гершвин - "Rhapsody in Blue" (Рапсодия в стиле блюз). В этот вечер сцену со мной разделит прекрасный музыкант, известная пианистка Элен Мерсье (Канада, Франция). Второй фестиваль отличается от первого более обширной, разноплановой и разножанровой программой. Так у нас в этот раз пройдут и кинопаказы. Одной из кинокартин, которую мы представим вниманию публики, станет фильм народного артиста Азербайджана, известного кинорежиссера Огтая Миргасымова "Bu, həqiqətin səsidir. Bəstəkar Qara Qarayev" (Голос правды. Композитор Гара Гараев)", - сказал Новрасли.

В свою очередь, народный артист Огтай Миргасымов отметил, что фильм был снят 55 лет назад.

"Мне интересно, как по прошествию этого времени фильм воспримет сегодняшний зритель. Скажу, что этот фильм получил награды нескольких фестивалей, и высокую оценку французского кинокритика и киноведа Марселя Мартена", - добавил кинорежиссер.

Показ киноленты Огтая Миргасымова состоится 17 июня в Международном центре мугама. Пианистка Элен Мерсье добавила, что о Баку ей рассказывал известный виолончелист Мстислав Ростропович.

"Мстислав Ростропович много рассказывал мне о Баку, о том как он связан с Азербайджаном. Сегодня я планирую прогуляться по Ичеришехер, посмотреть достопримечательности. Мне нравится Баку, здесь замечательные люди, вкусная национальная кухня", - сказала она.

Присутствующие на мероприятии главы и представители посольств Латвии, Венгрии, Франции, Бразилии, Австрии выразили признательность Шаину Новрасли за организацию фестиваля, а также рассказали о творчестве музыкантов своей страны, которые выступят на Baku Piano Festival.

Отметим, что Baku Piano Festival - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов гармониями - эмоциональными, танцевальными и всегда потрясающими. Каждый найдет здесь музыку по своему предпочтению - роскошный выбор концертов на абсолютно любой вкус: рок, классика, джаз, поп, фламенко, и даже танго! Настоящее творчество духа для бакинской публики!

Не случайно девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Каждый музыкант на фестивале исключителен и приносит в свои композиции что-то своё, самобытное, новое, интересное, показывает свою музыку, свое видение, показывает то, как он слышит мир, что чувствует. Музыка, которая дает возможность выразить себя. Каждая нота не играется механически, а вливается в стройный хор прекрасной композиции. В этом магия фестиваля и его атмосфера импровизации, гармоничная, красивая, волшебная и запоминающиеся. Это глоток свежего воздуха, синтез двух традиций, наведение мостов между разными культурами и жанрами. Единство музыки и индивидуальность стиля каждого исполнителя - это изюминки Baku Piano Festival, которые способны очаровать любого зрителя и оставить незабываемые воспоминая. Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/. Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival.

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