В Стамбуле состоялся концерт Алима Гасымова и Ферганы Гасымовой

В Стамбуле в Культурном центре Ататюрка состоялся концерт народного артиста Азербайджанской Республики Алима Гасымова и его дочери Ферганы Гасымовой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, концертная программа организована Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле и стамбульским университетом "Айдын".

Концерт проведен в рамках цикла мероприятий, посвященных 100-летию Общенационального лидера в братской Турции в рамках объявления 2023 года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым "Годом Гейдара Алиева".

Выступившие говорили о большом значении политического наследия Гейдара Алиева как в истории Азербайджана, так и в развитии турецко-азербайджанских отношений.