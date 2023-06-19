Вечер гитарной музыки в Баку

В Баку в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) состоялся концерт под названием "Вечер гитарной музыки", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Солисты программы - лауреаты республиканских и международных конкурсов, гитаристы Заур Мамедов, Рауль Гусейнов, Тунар Велизаде и ансамбль "Магические струны" (художественный руководитель - Эльмар Султанов) представили вниманию слушателей произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Произведения, исполненные на гитаре, поразили слушателей своей красотой и мягким чистым звуком.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор филармонии, народный артист Азербайджана, профессор, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.