Как в Баку бедная семья в одночасье стала богатой

Мингячевирский государственный драматический театр представил на сцене большого зала Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) спектакль "Varlı qadın" (Богатая женщина) по пьесе азербайджанского драматурга Али Амирли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Показ прошел при организации министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана в рамках проекта "Qonaq teatr" (Театр - гость). Мероприятие было приурочено к 55-летию Мингячевирского государственного драматического театра.

Комедия "Богатая женщина", написанная Али Амирли в 1999 году, с успехов была поставлена на сценах многих театров, и всегда вызывает интерес театралов.

В основе сюжета лежит история небогатой семьи профессора. Глава семьи не может обеспечить благополучную жизнь жене и сыну, постоянно жалующимся на недостаток средств. По стечению обстоятельств жене достается наследство от дальней родственницы в Германии, и все надежды о богатой жизни они связывают именно с ним. Но получить эти деньги оказалось не так-то просто, и тут начинаются всевозможные семейные перипетии и коллизии, в результате которых рушатся не только моральные ценности, но и семейные узы.

Деньги, материальное благополучие, достаток словно затмили разум и чувства героев. Большие деньги - это всегда большое испытание, проверка характера, ценностей, моральных устоев. Смогут ли герои пройти это испытание или проявят все самые безобразные человеческие качества?

По завершении спектакля директор Мингячевирского государственного драматического театра, заслуженный артист Интигам Солтан и режиссер, народный артист Валех Керимов были награждены почетными дипломами Союза театральных деятелей Азербайджана за заслуги в развитии национального театрального искусства и организацию эффективной деятельности театра.