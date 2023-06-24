Центр Гейдара Алиева – моя сама любимая концертная сцена – Эльчин Ширинов, участник Бакинских летних дней джаза

В Центре Гейдара Алиева всегда проходят самые значимые культурные события с участием мировых знаменитостей и прославленных коллективов, представляются уникальные проекты и экспозиции, презентуются работы мастеров искусства, выступают известные музыканты и артисты.

"Участие в Бакинских летних днях джаза - большая честь для меня, тем более, что Центр Гейдара Алиева - моя самая любимая концертная сцена", - сказал Trend лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Эльчин Ширинов, передает Day.Az.

Международные "Бакинские летние дни джаза", инициированные и организуемые агентством Premier LTD, пройдут в этом году при поддержке Центра Гейдара Алиева с 3 по 7 июля. Фестиваль, который проводится уже в пятый раз, проходит как в зале, так и на открытых площадках. Некоторые концерты в Баку, по праву считающемся городом джаза, проходят на открытых площадках, что делает их доступными для более широкой аудитории. А это служит главной цели фестиваля - более широкому продвижению джазовой музыки.

"Бакинские летние дни джаза не только способствуют пропаганде этого музыкального вида искусства, но и знакомят с новыми талантами, известными исполнителями и мировыми звездами, дарят меломанам большой праздник музыки, массу ярких впечатлений", - отметил Эльчин Ширинов.

Как и в предыдущие годы, программа Дней джаза порадует зрителей выступлениями музыкантов из разных стран.

На открытии фестиваля 3 июля - на сцене Аудиториума Центра Гейдара Алиева выступит известный турецкий гитарист Ондер Фоджан с джазовой вокалисткой Мелтем Эге. Их исполнение будет сопровождать Бакинский камерный оркестр, известный своими концертами классической музыки. На этот раз оркестр выступит в ином жанре, доказывая, что классика и джаз - это совместимые друг с другом направления.

В тот же день состоится один из главных концертов фестиваля. В Центре Гейдара Алиева пройдет выступление пианиста Эльчина Ширинова со своим квартетом, израильскими музыкантами - Гилад Хексельман (гитара), Орен Харди (контрабас), Амир Бреслер (ударные)

Эльчин Ширинов, в течение четырех лет участвуя в известном израильском "Трио Авишай Коэн", выступал с концертными программами во многих странах мира. А сейчас он работает над новым проектом с израильскими музыкантами и с нетерпением ждет выступления в родном городе.

Настоящим подарком для любителей джаза станет выступление в Баку известного джазового пианиста, номинанта на премию "Грэмми" Альфредо Родригеса из команды корифея этого жанра Куинси Джонса в рамках мирового турне с трио. Их выступление придется на второй день фестиваля - 4 июля. Концерт состоится в Аудиториуме Центра Гейдара Алиева.

Грузию на днях джаза в Баку представит пианист, аранжировщик, профессор музыкального колледжа Беркли Георгий Микадзе. 5 июля он вместе с музыкантами из Франции - Франсуа Мутэном и Рафаэлем Паннье исполнит джазовые импровизации известных грузинских композиторов в парке Центра Гейдара Алиева.

Заключительный аккорд праздника джаза придется на выступление джазового оркестра имени Олега Лундстрема 7 июля. Впервые выступив в Баку в 2019 году, коллектив с тех пор завоевал симпатии наших слушателей и порадует их своим творчеством и на этот раз. Концерт состоится в парке Центра Гейдара Алиева.

Вход на концерты в парковой зоне свободный.

Билеты на концерты в зрительном зале можно приобрести в кассах города и на сайте iTicket.az.