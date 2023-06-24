Вечер органной музыки в бакинской Кирхе

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева в рамках музыкальных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялся концерт "Вечер органной музыки".

Как сообщили Day.Az в филармонии, на концерте выступили заслуженный деятель искусств Расима Бабаева (орган), заслуженные артисты Наргиз Алиева (фортепиано), Рена Рагимова (альт), солисты Фидан Демирова (вокал) и Нигяр Мамедова (орган).

В программе прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Отметим, что художественным руководителем проекта является заслуженный деятель искусств, профессор Расима Бабаева.