Шедевры органной музыки в Баку

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялся концерт "Вечер органной музыки", сообщает Day.Az.

В программе выступили заслуженный деятель искусств Азербайджана Расима Бабаева (орган), заслуженные артисты Наргиз Алиева (фортепиано), Рена Рагимова (альт), а также музыканты Фидан Демирова (вокал) и Нигяр Мамедова (орган).

В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов. Были исполнены знаменитые сочинения и шедевры органной музыки. Музыканты красиво, мелодично и душевно смогли передать мысли и чувства, заложенные авторами в свои произведения.

Отметим, что художественным руководителем проекта "Вечер органной музыки" является заслуженный деятель искусств, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Расима Бабаева.