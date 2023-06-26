Заслуженный артист Шахин Новрасли о перспективах расширения Бакинского фортепианного фестиваля - ИНТЕРВЬЮ
В течение короткого времени Бакинский международный фестиваль фортепианной музыки приобрел завидную репутацию благодаря впечатляющим составам, в которых участвуют некоторые из самых известных музыкальных звезд.
Под руководством выдающегося джазмена, Заслуженного артиста Шахина Новрасли, музыкальный фестиваль объединяет множество известных музыкантов для создания великолепного пианистического искусства.
В своем интервью AZERNEWS Заслуженный артист Шахин Новрасли рассказал об истории фестиваля, его разнообразной программе и перспективах его дальнейшего развития.
- Как возникла идея проведения фестиваля?
- Азербайджан всегда был известен своими невероятно талантливыми и профессиональными пианистами. Школа фортепиано в стране всегда была сильной и первоклассной. Безусловно, азербайджанские классические и джазовые пианисты выделяются своим талантом. Как музыкант, регулярно выступающий на международных фестивалях фортепиано, меня всегда интересовал вопрос, почему подобные фестивали не проводятся в нашей стране. Так что я решил организовать фестиваль фортепианной музыки, который охватил бы различные музыкальные жанры.
- Какую программу фестиваля вы разработали на этот раз для любителей музыки?
- В фестивале принимают участие музыканты из разных стран. Вместе с Элен Мерсье мы исполнили "Рапсодию в синем" Джорджа Гершвина на двух фортепиано на церемонии открытия фестиваля. Элен Мерсье - одна из самых выдающихся пианисток, представляющих Канаду и Францию. Программа фестиваля также включает фламенко-шоу, которое уже в прошлом году покорило сердца зрителей.
- Планируете ли вы расширить географию фестиваля в следующие годы?
- Во втором Бакинском международном фестивале фортепиано собрались высокооцененные музыканты из Азербайджана, Турции, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии и Норвегии, которые завораживают публику разнообразием музыки. Я хотел бы пригласить еще больше международных музыкантов присоединиться к фестивалю в следующие годы. Я надеюсь, что любители музыки будут с огромным удовольствием наслаждаться Бакинским фортепианнным фестивалем.
Медиа-партнерами мероприятия являются Azernews.Az, Trend.Az, Day.Az и Milli.Az.
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