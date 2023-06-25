https://news.day.az/culture/1576513.html Выступление азербайджанской пианистки встречено овациями в Женеве - ФОТО - ВИДЕО
Выступление азербайджанской пианистки встречено овациями в Женеве - ФОТО - ВИДЕО
Выступление азербайджанской пианистки Ляман Сеидовой в Женевской консерватории было встречено овациями зрителей.
Об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает Day.Az.
"Горжусь потрясающим выступлением 16-летней талантливой азербайджанской звезды Ляман Сеидовой в Женевской консерватории. Ее профессионализм в качестве солистки оркестра Женевской консерватории при исполнении Концерта для фортепиано № 1 Мендельсона вызвал бурные аплодисменты зрителей", - написал он.
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