В Центре Гейдара Алиева состоялось грандиозное закрытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама", организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана при поддержке Министерства науки и образования и Национальной консерватории Азербайджана, сообщает Day.Az.

На открытии праздничного вечера состоялись феерические выступления всемирно известного исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана Алима Гасымова, ритм-группы "Натиг" под управлением народного артиста Азербайджана Натига Ширинова, танцевального ансамбля "Мирвари" под управлением заслуженной артистки Азербайджана Наили Мамедзаде.

Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама", прошедший с 18 по 25 июня, благодаря насыщенной программе, собрал вместе любителей мугама. Концертные программы с участием мастеров и коллективов, в том числе конкурсантов, из Азербайджана, Узбекистана, Турции, Индии, Великобритании, Греции, Афганистана, Ирана, Иордании, Таджикистана, Мали, Израиля и других стран вызвали большой интерес общественности. Также прошли вечера поэзии, выставки, лекции, презентации и научные симпозиумы.

В рамках фестиваля центральное место было уделено Международному конкурсу мугама, который проводился по категориям "ханенде" и "инструментальное исполнение".

Председатель жюри конкурса - ректор Национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, члены жюри - главный редактор известного музыкального издания Songlines Саймон Бротон (Великобритания), музыкант из Ирака, исполнитель на уде, "Артист ЮНЕСКО за мир" Насир Шамма, создатель и дирижер Государственного камерного оркестра традиционных инструментов "Согдиана" из Узбекистана Фируза Абдурагимова, председатель исследовательской группы по музыке тюркоязычного мира Международного совета по традиционной музыке Абдуллах Акат (Турция).

Выступившие на торжественной церемонии закрытия председатель жюри конкурса, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими и заместитель министра культуры, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов подчеркнули, что в результате поддержки нашей национальной культуры и искусства мугама со стороны Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и проводимой в этом направлении работы, в 2008 году азербайджанский мугам был включен в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. По инициативе руководимого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся национальные конкурсы и международные фестивали мугама. Эти проекты призваны еще раз продемонстрировать и сохранить мугам в контексте мировой культуры. Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" не только пропагандирует мугам во всем мире, но и сближает народы, является мостом культуры между странами.

Далее состоялась церемония награждения. Гран-при конкурса в категории "ханенде" присуждено Мохичехре Шахмуротовой (Узбекистан). Первое место занял Мирали Сарызаде (Азербайджан), второе - Дашгын Кюрчайлы (Азербайджан), третье - Достмурод Негмуродов (Узбекистан). В категории "инструментальноео исполнение" Гран-при был удостоен Вагиф Тахмазов (Азербайджан). 1-е место в этой категории занял Анар Велизаде (Азербайджан), 2 место - Шохижохан Йориев (Узбекистан), 3 место - Джахандар Микаилов (Азербайджан). Ведущими вечера были Самрай Алиева и Мумтаз Халилзаде.

Гости смогли вновь насладиться потрясающей композицией с участием народного артиста Азербайджана Натига Ширинова (нагара), Имамъяра Гасанова (кяманча), Руфата Гасанова (тар), Умида Ширинова (нагара) и Хикмета Ширинова (нагара).

Лауреаты конкурса выступили с концертной программой под овации зрителей. Выступление проходило с участием народного артиста Азербайджана Эльчина Гашимова (тар), заслуженных артистов Азербайджана Фярганы Гасымовой (ханенде), Эльнура Ахмедова (кяманча), Ширзада Фаталиева (балабан), Тайяра Байрамова (ханенде) и других музыкантов. Были исполнены композиции Moğalçayı, Şüştər, Bayatı-Şiraz, Naz elə, Qarabağ, Abşeron, Şuşanın dağları и танец Şalaxo. Вечер завершился исполнением Qarabağ şikəstəsi народным артистом Азербайджана Мансумом Ибрагимовым, который был представлен вместе со всеми участниками праздничной программы. Зрители стоя и продолжительными овациями приветствовали лауреатов конкурса и участников грандиозной концертной программы.