В Азербайджане объявлено о проведении конкурса "Подарок природы"

Центр искусств "Хатаи" объявил о проведении республиканского конкурса рисунка "Təbiətimizin sovqatı" ("Подарок природы"), сообщает Day.Az.

Цель конкурса - стимулирование творчества подростков и представителей молодежи, развитие у них экологического мышления и просвещения по теме экологии.

Конкурс проводится среди юных авторов в возрасте 10-17 лет. Желающие принять в нем участие могут отправить до 10 августа 2023 года на адрес электронной почты [email protected] фотографию своей работы. Необходимо указать название произведения, свое имя, фамилию, год рождения, место обучения и контактный номер.

Тема конкурса посвящена защите природы. Размер и техника выполнения работы - свободные. Каждый участник может отправить на конкурс не более двух работ, которые ранее не экспонировались. В конкурсе могут принять участие также граждане зарубежных стран.

Для экспозиции будут отобраны 150 работ. Авторам, чьи рисунки войдут в экспозицию будут вручены сертификаты и подарки. Авторы 30 произведений, отобранных на выставке, будут удостоены специальных призов.

По дополнительным вопросам можно обратиться по номеру телефона (051) 310-74-01 (WhatsApp).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az