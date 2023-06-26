Театральный июль в Баку

Впервые в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия), сообщает Day.Az.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

Как сообщили организаторы, пять фур с декорациями уже прибыли в Баку, так как до начала гастролей осталось меньше недели и в театре началась подготовка к предстоящим гастролям, устанавливается и настраивается световое и звуковое оборудование. В гастролях примут участие около 150 актеров и творческого коллектива, что является рекордным показателем. Коллектив прибудет в Баку через два дня, для них будет организована культурная и экскурсионная программа.

Начало спектаклей - в 19:30. Справки по телефону: 012 493 00 63. Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az (ссылки ниже).

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"Иванов" (12+) - 5 июля

Впервые в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия), сообщает Trend Life.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

В гастролях примут участие около 150 актеров и творческого коллектива, что является рекордным показателем. Также будет доставлено пять больших фур с декорациями, реквизитом и костюмами. Гости приедут за несколько дней до начала представлений, для них будет организована культурная и экскурсионная программа.

Начало спектаклей - в 19:30. Справки по телефону: 012 493 00 63. Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az (ссылки ниже).

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока представит свои лучшие спектакли -

"Мастер и Маргарита" (12+) - 1, 2 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/master-and-margarita

"Поминальная молитва" (12+) - 4 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/memorial-prayer/90472

"Иванов" (12+) - 5 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/ivanov/90474

"Эдит и ее демоны" (12+) - 6, 7 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/edith-and-her-demons

"Собака на сене" (12+) - 8 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/dog-in-the-manger/90477

"Крейсера" (12+) - 9 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/cruisers/90478

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