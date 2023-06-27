Представители Азербайджана приняли участие в Лаборатории режиссеров в Москве - саунд-драма и мультикультурный спектакль
Представители Азербайджана приняли участие в Лаборатории режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии, которая прошла в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве (Россия).
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Союза театральных деятелей Азербайджана.
Лаборатория организована Международной конфедерацией театральных союзов и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.
Нашу страну на этом мероприятии представили режиссер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Мехман Фатуллаев и режиссер Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Анар Мамедов.
В этом году Лаборатория была посвящена памяти Валерия Шадрина - создателя и президента Международной конфедерации театральных союзов.
В пространстве Центра драматургии и режиссуры за 11 дней молодые актеры и режиссеры из стран СНГ с удовольствием перенимали авторский метод режиссера Владимира Панкова - саунд-драму.
Первая Лаборатория для молодых деятелей театра прошла в 2008 году, встреча 2023 года - десятая по счету.
Результатом проекта стал мультикультурный спектакль по рассказам А.П.Чехова.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре