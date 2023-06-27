Азербайджанский театр примет участие в международном фестивале в Грузии
Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра представит нашу страну на IV Международном театральном фестивале имени Нодара Думбадзе в Грузии, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Международный фестиваль пройдет с 5 по 15 июля.
Наряду с Азербайджанским театром в фестивале примут участие театральные коллективы из Грузии, Испании, Казахстана, Украины, Португалии и Узбекистана.
На фестивале будут представлены спектакли по произведениям Нодара Думбадзе и сценические интерпретации грузинских литературных образцов.
Азербайджанский театра выступит 6 июля со спектаклем "Письмо елям" по одноименному произведению Годердзи Чохели.
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