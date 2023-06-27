Музыка Франгиз Ализаде прозвучала на юбилее Лигети

Великий английский композитор Бенджамин Бриттен основал в 1948 году в Олдборо графства Суффолк "Aldeburgh Festival of Music and Arts", ставший впоследствии одним из знаковых событий в культурной жизни страны. В разные годы фестиваль посетили Елизавета II, принцесса Нидерландов - Максима (ныне королева Нидерландов), а в концертах фестиваля приняли участие такие светила, как Джон Кейдж, Дмитрий Шостакович, Пьер Булез, Мстислав Ростроповичи другие, передает Day.Az.

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В июне этого года, уже на 74-м "Aldeburgh Festival", широко отмечается 100-летний юбилей выдающегося венгерского композитора - Дьердя Лигети (György Liget, 1923-2006). В связи с этой знаменательной датой организационный комитет фестиваля заказал самым известным композиторам современности новые произведения, премьера которых прозвучала в исполнении LIGETI Quartet в знаменитом "The Red Hause".

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Среди самых известных композиторов, среди которых можно назвать Benoit Delberq (Франция), Xiaoyoung Chen (Китай), Manfred Stahnke (Германия), Rolf Hind (Англия) есть и имя азербайджанского композитора Франгиз Ализаде (Franghiz Ali-Zadeh), которая посвятила этому знаменательному событию свое новое произведение - "Fanfares for Ligeti". 23-го июня все новые произведения, посвященные юбилею Д.Лигети, при огромной публике, были представлены английскими музыкантами на высочайшем уровне. Об этом было заявлено во время прямой трансляции из концертного зала по радиостанции BBC, и в системе Zoom. Кроме того, в буклете фестиваля даны, помимо информации обо всех авторах, воспоминания Франгиз Ализаде о встречах с Д.Лигети в Дармштате и Берне, а также впечатления об его личности и музыке.