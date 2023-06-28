Baku Piano Festival – азербайджанские музыканты вдохновили и очаровали меломанов

В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival в Международном центре мугама состоялся концерт известных азербайджанских музыкантов Нурлана Новрасли, Наибы Шахмамедовой, Эльдара Мамедова, Сабины Исмаиловой, сообщает Day.Az.

Концерт запомнился зрителям яркими выступлениями артистов, популярным репертуаром и впечатляющей атмосферой. Выступления артистов не только порадовали зрителей безупречной техникой исполнения, но и подарили им массу положительных эмоций. Каждое выступление завершалось под бурные овации зала.

Baku Piano Festival - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко и даже танго. Помимо этого, для публики будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино. Волшебную магию фестиваля и его гармоничную и незабываемую атмосферу импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.