"Бременские музыканты" отправились из Баку в Лянкяран

В рамках серии мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана и приуроченных к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра, коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя выступил с гастролями в Лянкяране, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

На сцене Лянкяранского государственного драматического театра был показан спектакль "Bremen musiqiçiləri" (Бременские музыканты).

Спектакль поставлен по пьесе Юрия Энтина и Василия Ливанова, написанной по мотивам одноимённой сказки братьев Гримм. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Азербайджана Ниджат Казымов, художник-постановщик - Тельман Шихиев, музыкальное оформление - Ирада Мурадова.

В постановке заняты Анар Сейфуллаев, Айгюн Фатуллаева, Эльшан Шихалиев, Бахрам Алигейдар, Халиг Бекиров, Араз Примов, Мушфиг Алиев, Таир Исмаилов, Нурана Гусейнова, Гюльбениз Латифова, Эльгюн Яхъяев, Анар Сафиев, Рамиль Мамедов, Айдын Демиров, Таир Исмаилов, Нурана Гусейнова, Гюльбениз Мустафаева, Хилал Дамиров.

"Бременские музыканты" - веселая история, любимая не одним поколением зрителей. Бременские музыканты путешествуют, поют песни, время от времени совершают подвиги. Однажды во время циркового представления Трубадур увидел Принцессу и влюбился. Тут-то и начались самые настоящие приключения...