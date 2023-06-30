В Баку стартуют масштабные гастроли российского театра

Впервые в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия), сообщает Day.Az.

Отметим, что гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

В связи с этим в Баку была организованна пресс-конференция, на которой представителям СМИ рассказали о программе гастрольного тура и постановках, которые будут представлены вниманию бакинского зрителя.

Главный режиссер Бакинской русдрамы, народный артист Азербайджана Александр Шаровский выразил уверенность, что каждый спектакль, вошедший в программу гастролей, будет встречен бакинским зрителем "на ура".

"Судя по репертуару - это очень творческий театр, который представит вниманию бакинской публики интересные постановки. Хочу поблагодарить организаторов за проведение гастролей, и сказать коллективу Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького - добро пожаловать!" - отметил Шаровский.

Художественный руководитель Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького, народный артист России Ефим Звеняцкий отметил, что коллектив привез в Баку очень хорошие спектакли.

"Теплый дом - так определяется наш театр. У нас удивление от красоты города, от того насколько он зеленый, чистый, восторг от людей, которые к нам очень тепло относятся. Вы излучаете тепло и одариваете светом, мне хотелось бы, чтобы это повторилось в зрительном зале", - сказал народный артист России.

Первый секретарь посольства России в Азербайджане Павел Кузнецов подчеркнул, что гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького в Баку - это значимое культурное событие.

"Спасибо коллективу театра, который приехал в Баку с обширной программой. Уверен, бакинский зритель получит удовольствие от просмотра спектаклей. Спасибо организаторам за проделанную работу, подготовить такие масштабные гастроли - это большой труд. Все проекты Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна - всегда яркие и интересные, и неизменно вызывают ажиотаж у публики. Желаю руководителям театров дальнейшего расширения взаимодействия на благо укрепления культурных связей России и Азербайджана", - сказал Павел Кузнецов.

По словам ведущей актрисы российского театра Натальи Овчинниковой, труппа находится в предвкушении от встречи с бакинской публикой.

"Каждый раз на гастролях очень интересно завязывать диалог с публикой, наблюдать за реакцией. Надеюсь, мы оставим хорошее, незабываемое впечатление. Многие члены нашей труппы впервые посещают Баку", - добавила Овчинникова, подчеркнув, что планирует увезти из Баку много сувениров.

Как отметил ведущий актер театра Валентин Запорожец, у него нет ощущения, что он находится в незнакомой стране, потому что все, что окружает его в Баку, наполнено теплом.

"Мы пришли к вам в гости и привезли с собой шесть подарков [спектаклей]. Бережно их упаковали, и очень трепетно будем дарить бакинской публике. В каждом из этих подарков частичка нашего сердца", - сказал российский актер.

Отметим, что в гастролях примут участие около 150 актеров и других членов творческого коллектива, что является рекордным показателем.

Начало спектаклей - в 19:30.

Справки по телефону: 012 493 00 63.

Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az (ссылки ниже).

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока представит свои лучшие спектакли -

"Мастер и Маргарита" (12+) - 1, 2 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/master-and-margarita

"Поминальная молитва" (12+) - 4 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/memorial-prayer/90472

"Иванов" (12+) - 5 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/ivanov/90474

"Эдит и ее демоны" (12+) - 6, 7 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/edith-and-her-demons

"Собака на сене" (12+) - 8 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/dog-in-the-manger/90477

"Крейсера" (12+) - 9 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/cruisers/90478

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