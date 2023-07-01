Русский дом приглашает на творческий вечер Анастасии Бобович

В Русском доме в Баку 29 июня в 17:00 пройдет творческий вечер Анастасии Бобович.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ), Анастасия Бобович - выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, бывшая артистка Азербайджанского государственного театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов и фестивалей. С 2020-го года она занимается педагогической деятельностью в Турции.

29 июня гостей концерта ждет яркая концертная программа. Концертмейстер вечера - Илаха Садых-заде.

Побывать на вечер могут все желающие: вход на мероприятие свободный.