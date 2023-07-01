Салим Аббасов выступил в Баку с концертом

В парке Гейдара Алиева в Хатаинском районе Баку состоялся концерт заслуженного артиста Азербайджана, скрипача и певца Салима Аббасова, сообщает Day.Az.

Концертная программа прошла при организации Исполнительной власти Хатаинского района, в ней также приняли участие певец Вугар Бахтияр и пародист Рамиль Абдуллаев.

На вечере в исполнении Салима Аббасова прозвучали любимые слушателями композиции - красивые, душевные песни, создающие хорошее настроение.

На мероприятии также состоялось выступление детей шехидов 44-дневной Отечественной войны, которые прочитали патриотические стихи и впервые вместе с Салимом Аббасовым исполнили композицию "Mehriban Şuşa" (музыка Салима Аббасова, слова Фуада Ибрагимова).

Публика с интересом встретила выступления участников концерта.