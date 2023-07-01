В США впервые прошла персональная выставка азербайджанской художницы

В арт-центре Oregon Contemporary в городе Портленд (США) прошла персональная выставка "The Unfading Light of Primordiality" ("Немеркнущий свет первозданности") заслуженного работника культуры Азербайджана, художницы Сурайи Муганлы, сообщили Day.Az организаторы.

Сурайя Муганлы родилась и живет в Саатлинском районе Азербайджана, она руководит местным историко-краеведческим музеем, создает интроспективные графические работы с психоделическим аспектом. В работах Сурайи Муганлы присутствуют отсылки к мифологии Южного Кавказа и визуальные цитирования, вдохновленные языческими верованиями стран Азии и Южной Америки.

Кураторами выставки выступили сооснователи Ta(r)dino 6 Art Platform Асли Самедова и Азад Асифович.

По словам Асли Самедовой, идея провести первую персональную выставку азербайджанской художницы за рубежом пришла к ней осенью прошлого года.

Куратор отметила, что уникальная история жизни, открытость и искренность художницы сразу же привлекли внимание американской аудитории.

"Мы получили много положительных отзывов от публики Портленда и деятелей искусства США. Среди первых посетителей был также известный фотограф Крис Раушенберг. Он восхищался творчеством Сурайи Муганлы еще с прошлого года, и был счастлив воочию увидеть ее произведения искусства. Очень приятно было получить высокую оценку творчества Сурайи Муганлы от видного творческого деятеля", - сказала Самедова.

По словам Сурайи Муганлы, после окончания Азербайджанского государственного художественного училища имени Азима Азимзаде у нее было две персональные выставки в Баку.

"В 2019 году по приглашению куратора Асли Самедовой я впервые экспонировала свои работы за границей на коллективной выставке "Бархатные признания" в Москве. Мои выставки всегда организовывались молодыми профессионалами. Инициаторами и организаторами выставки в США также является наша молодежь. И у меня немного смешанные чувства - я не смогла присутствовать на выставке из-за расстояния, но я очень рада представить работы публике с другой культурой и мировоззрением, в большой стране и на родине современного искусства. Признаюсь, очень счастлива, горжусь тем, что представила азербайджанскую культуру в далекой стране", - отметила она.

По словам куратора, также поступило предложение провести персональную выставку Сурайи Муганлы в одном из музеев города Чикаго. Наряду с этим, у кураторов в планах открыть персональную ретроспективную выставку художницы в пространстве Ta(r)dino 6 Art Platform в Ичеришехер в 2024 году.

Отметим, что запущенная 1 февраля 2019 года арт-платформа Ta(r)dino 6 - это бакинская инициатива с международным охватом. В 2021 году платформа получила статус НПО. За четыре года своего существования платформа успешно провела мероприятия в Италии, Турции, Франции, Германии, Грузии, Украине и США.