Для многих танец - это способ обретения свободы и гармонии. Погружаясь в него, человек забывает о страхах и переживаниях. Танец позволяет передать наши мысли, рассказать свою историю. Это вид творчества, который помогает каждому раскрыть свою индивидуальность.

В жизни Нигяр Йылдырым танец, как и работа с людьми из уязвимых групп населения, играет одну из ключевых ролей. Недавно Нигяр получила грант на программу мобильности от проекта EU4Culture, финансируемого Европейским союзом.

Этот четырехлетний проект поддерживает культурный и творческий сектора, в первую очередь в нестоличных городах и поселках в странах Восточного партнерства. С момента своего создания EU4Culture провел три конкурса на получение грантов на мобильность и поддержал проекты мобильности 274 человек.

В настоящий момент EU4Culture объявлил о проведении четвертого конкурса на получение грантов, которые покрывают стажировки, ознакомительные поездки, конференции, повышение квалификации, способствующие обмену знаниями и межкультурному диалогу.

Воспользоваться этой уникальной возможностью и подать заявку могут соискатели в возрасте от 18 лет и старше, представляющие все культурные и творческие сектора.

Конкурс предлагает четыре вида мобильности: краткосрочные мобильные проекты (5-10 календарных дней) - до 1,500 евро; среднесрочные (до 5 недель) - до 3,500 евро; долгосрочные (до 12 недель) - до 5,000 евро; виртуальная мобильность (участие онлайн) - до 1,000 евро.

Чтобы подать заявку, соискателям нужно представить план и бюджет предлагаемой международной мобильности через Goethe Application Portal (GAP). Крайний срок подачи заявок - 18:00 по центральноевропейскому времени 25 сентября 2023 года.

Получив грант, Нигяр Йылдырым совсем скоро пройдет интенсивный курс "Творческая практика" и Devised Theatre у современного мастера Дэвида Гласса в Афинах (Греция). Его практики и исследования использовались такими организациями, как ООН и Save the Children.

Цель Нигяр Йылдырым - создание театральных постановок, которые объединяют людей с ограниченными физическими возможностями и без них. С помощью этих постановок Нигяр рассчитывает привлечь внимание общества к таким социальным проблемам, как насилие в отношении женщин, ранние браки и дискриминация.

Все началось в детстве

"Я училась в гимназии им. Н.Туси, где проходили уроки танцев народов мира. После занятий мне нравилось все переделывать. Тогда я не осознавала, что это импровизация. С музыкой или без, я закрывала глаза и позволяла своему телу двигаться. Мне становилось легче, пространство вокруг меня словно расширялось, все оказывалось более доступным, и не было ничего, кроме этого момента.

Папа не одобрил выбор профессии, связанной с танцами, и я выбрала другой профиль - поступила в Бакинский Славянский университет на факультет "Русский язык и литература". В дальнейшем переехала в Турцию, работала над творческими проектами. Увлеклась кубинскими танцами, даже полетела обучаться им на Кубу. Затем в Турции, выступая с кубинскими коллективами, мне захотелось поменять программу", - рассказывает Нигяр Йылдырым.

Танец души

"Так пришла идея создания пространства, где людям никто бы не говорил, что и как делать. Назвала это направление soul dance (танец души). Начала разрабатывать упражнения, и наткнулась на интервью своего будущего педагога Алито Алесси, он в 1987 году в США создал метод DanceAbility, который я сейчас преподаю. Метод предлагает инструменты, применяя которые ты раскрываешь свой потенциал, уникальность. Исключительность метода в том, что в занятиях могут участвовать абсолютно все - люди разного возраста и пола, включая людей с ограниченными возможностями. Пройдя в 2016 году в Австрии этот курс, через год я приехала в Баку навестить семью и решила остаться и применить полученные знания на родине. Почувствовала, что за годы моего отсутствия произошли изменения в вопросах инклюзивности, и мне захотелось стать частью этого процесса", - отмечает танцовщица.

Как Нигяр узнала о проекте EU4Culture?

"О проекте ЕС узнала благодаря друзьям, сообщившим, что открыт набор. В заявке нужно было описать род своей деятельности, указать программу мобильности, на которую рассчитываю получить грант. Мне захотелось опять поучиться и пройти курс Дэвида Гласса. Дэвид объясняет, как в коллективе создать общий продукт. Это коллективная работа, где нет руководителя, указывающего, какой в итоге будет постановка. Дэвид верит, что каждый из нас уникален и может привнести свои идеи. Его курс называется Devised Theatre, и эти мысли мне показались близкими. Ежегодно на курс набирают 10 человек. Мое обучение начнется в июле этого года, и продлится месяц.

Когда я подавала заявку на грант, необходимо было четко указать, какую пользу я хочу принести своей стране. Вопросы, интересующие меня, связаны с инклюзивностью, равноправием, домашним насилием, которому чаще подвергаются женщины, а также ранними браками. Затрагивая эти и другие социальные вопросы в творчестве, я не хочу указывать, что плохо, а что хорошо, уважаю мнение каждого, и ничего не хочу навязывать. Через искусство стремлюсь показать сценарий, с чем можно столкнуться, если, например, вступить в ранний брак", - говорит Нигяр Йылдырым.

Почему важно работать с людьми из социально уязвимых групп?

"Метод, который я преподаю, дает равные возможности всем людям. В программе больше 200 упражнений. Они улучшают эмоциональное и физическое состояние, социальные навыки, общение между людьми, развивают эмпатию, лидерские способности, учат работе в команде. В работе для меня есть единственный критерий - нужно любить людей, остальному можно обучиться. Я стала мастер-педагогом, и обучила 50 реабилитологов и психологов, теперь они тоже преподают. Хочу, чтобы каждый имел возможность быть физически активным, самовыражаться и общаться с другими людьми. Чтобы люди не были изолированы друг от друга по какой-либо причине. Мне очень повезло общаться с людьми, которые настолько по-разному воспринимают мир, жизнь, наше бытие. Это обогащает мое сознание, мою душу.

Пройдя курс Дэвида Гласса, планирую создавать постановки, отражающие социальные темы. Порой в СМИ много негативной информации, и для нашего восприятия, может, нужны другие примеры, другая проекция на тему последствий тех или иных ситуаций. Как правильно работать в этом направлении, надеюсь, узнаю, пройдя курс Дэвида Гласса", - отмечает Нигяр Йылдырым.

Что придает сил работать?

"Наверное, прежде всего, это моя терапия, я с трудом представляю себя без этой работы. В конце каждого занятия мы делимся впечатлениями, фиксируем опыт. Описывая свое состояние, кто-то рисует, другие выражают его словами, третьи - демонстрируют с помощью пластики. Любой пережитый опыт ценен, и главное, мы можем его проговорить в пространстве, где нет осуждения и никто не будет хихикать, где есть поддержка. Мы проходим разные этапы жизни, и всегда легче, когда ты не один.

В течение года каждую субботу абсолютно бесплатно люди с ограниченными возможностями могут к нам прийти и пригласить кого-то с собой. На занятия также бесплатно могут приходить люди из малообеспеченных семей, ветераны войны и их родственники, члены семей шехидов. Мы ведем социальные сети, нам можно написать. Тем, кто не совсем понимает, что это за занятия - гимнастика или танцы, я всегда говорю, лучше один раз прийти и попробовать", - заключает Нигяр.

Проект Нигяр Йылдырым - один из 45 проектов, отобранных и осуществляемых гражданами Азербайджана под эгидой EU4Culture в 2023 году. Всего организаторы приняли 56 заявок из Азербайджана. На данном этапе идет новый отбор на получение грантов. Воспользоваться этой возможностью могут граждане Азербайджана - представители сектора культуры и творчества.

Узнать больше о возможностях получения гранта и подаче заявки можно, перейдя по ссылке.

Отобранные проекты мобильности могут быть реализованы в период с 15 ноября 2023 года по 31 августа 2024 года в странах-членах и странах-партнерах ЕС, а также в других европейских странах.

Автор: Джани Бабаева

Статья была подготовлена в рамках проекта 'EU NEIGHBOURS east'. Мнения, выраженные в статье, принадлежат исключительно автору