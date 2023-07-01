Прекрасный концерт в Баку

– музыка, которая увлекает за собой и проникает в самые глубины сердец - ФОТО - ВИДЕО

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошла прекрасная концертная программа с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Эйюба Гулиева, сообщает Day.Az.

Солистами выступили лауреат международных конкурсов, пианистка из Греции Феодосия Нтоку (Theodosia Ntokou) и заслуженная артистка Азербайджана, оперная певица Сабина Асадова (меццо-сопрано).

Концерт вызвал большой интерес у поклонников классической музыки, мероприятие посетили руководители и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

Концертную программу открыло сочинение Людвига ван Бетховена - Концерт для фортепиано с оркестром №3. Этот Концерт принадлежит к числу лучших произведений Бетховена, он был виртуозно сыгран оркестром и пианисткой из Греции. Исполнительская манера Феодосии Нтоку отличается глубоким погружением в авторский замысел музыкального сочинения.

Затем вниманию публики было представлено сочинение "Пеллеас и Мелизанда" французского композитора Габриэля Форе. Оно было впервые исполнено в Баку. Это удивительное по своей красоте и нежности произведение. Далее был исполнен вокальный цикл "Шехерезада" - три поэмы для голоса с оркестром французского композитора Мориса Равеля, в котором ярко ощущается очарование Востока.

Голос заслуженной артистки Азербайджана, оперной певицы Сабины Асадовой увлекал за собой слушателей, проникая в самые глубины их сердец.

В заключение вниманию слушателей была представлена хореографическая поэма "Вальс" Мориса Равеля. Непревзойденное звучание произведения вызвало восторг публики.

Профессионализм и мастерство дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева помогли музыкантам полностью раскрыть характер музыкальных сочинений.

Концертная программа была встречена слушателями бурными аплодисментами и возгласами "браво!".

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