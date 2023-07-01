От Змеиной горы до Кероглы: живопись молодых художников Азербайджана

В прежние времена, будущие художники Азербайджана получали образование в художественном училище им. Азима Азимзаде, а затем в Азербайджанском государственном институте искусств. Немало профессиональных художников пришло в изобразительное искусство и из стен Педагогического института.

В эпоху СССР будущие художники имели возможность обучаться в престижных высших школах - в Академии им. И.Е.Репина и в художественном училище им. Мухиной в Санкт-Петербурге (Ленинграде), а также в художественных институтах в Москве, Киеве и Львове.

Со временем, в Баку увеличилось количество высших школ, в которых преподавалось изобразительное искусство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в этом материале - работы "молодых художников Азербайджана" из альбома 2009 года. На тот момент, художникам еще не исполнилось 30 лет. В большинстве, это были студенты творческих образовательных центров Баку - Азербайджанской государственной художественной академии (АГХА), Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ), художественного колледжа им. Азима Азимзаде, а также Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ), подготавливающего учителей рисования.

В материале собраны работы художников имеющие непосредственное отношение к азербайджанской тематике: